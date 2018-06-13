Выпуск новостей за 20:00: Кредит для Украины. Ужасное ДТП в Польше
В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 20:00 – Европарламент согласовал выделение Украине четвертого транша финансовой помощи, а это около 1 миллиарда евро. В Польше пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, 28 получили ранения, среди них семеро детей.
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Источник: 24 канал
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