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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 20:00: Кредит для Украины. Ужасное ДТП в Польше

Выпуск новостей 29 Читати новину українською

В выпуске новостей за 13 июня по состоянию на 20:00 – Европарламент согласовал выделение Украине четвертого транша финансовой помощи, а это около 1 миллиарда евро. В Польше пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, 28 получили ранения, среди них семеро детей.

Также в выпуске:

Украинцы под российским посольством в Киеве провели акцию протеста в поддержку Олега Сенцова.

Симферополь, Ялта, Керчь, Евпатория, Бахчисарай и прилегающие города остались без света, некоторые даже без мобильной связи.

НАБУ расследует возможное незаконное обогащение чиновника Администрации Президента.

Теги: Новости политики Выпуск новостей Аварии и ДТП Новости Польши Деньги
Источник: 24 канал
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