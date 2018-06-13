Випуск новин за 20:00: Кредит для України. Жахливе ДТП в Польщі

У випуску новин за 13 червня станом на 20:00 – Європарламент погодив виділення Україні четвертого траншу фінансової допомоги, а це близько 1 мільярда євро. У Польщі пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою. Одна людина загинула, 28 отримали поранення, серед них семеро дітей.

Також у випуску: Українці під російським посольством в Києві провели акцію протесту на підтримку Олега Сенцова. Сімферополь, Ялта, Керч, Євпаторія Бахчисарай та прилеглі міста залишилися без світла, деякі навіть без мобільного зв'язку. НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення чиновника Адміністрації Президента.