21:31
13 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
25°C 17°C
  • четвер
    27°C 16°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Джигурда йде в мери Москви. Похрещені ракети Росії
Вєсті Кремля
21:05, сьогодні
Вєсті.UA. Скромність Парубія. "Заслуги" політиків
Вєсті.UA
20:53, сьогодні
"Гаврилівські курчата": що насправді стоїть за успішним брендом
ЦРУ
09:00, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин

Випуск новин за 20:00: Кредит для України. Жахливе ДТП в Польщі

Випуск новин 54 Читать новость на русском

У випуску новин за 13 червня станом на 20:00 – Європарламент погодив виділення Україні четвертого траншу фінансової допомоги, а це близько 1 мільярда євро. У Польщі пасажирський поїзд зіткнувся з вантажівкою. Одна людина загинула, 28 отримали поранення, серед них семеро дітей.

Також у випуску:

Українці під російським посольством в Києві провели акцію протесту на підтримку Олега Сенцова.

Сімферополь, Ялта, Керч, Євпаторія Бахчисарай та прилеглі міста залишилися без світла, деякі навіть без мобільного зв'язку.

НАБУ розслідує можливе незаконне збагачення чиновника Адміністрації Президента. 

Теги: Новини політики Випуск новин Аварії та ДТП Новини Польщі Гроші
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧС-1954 з футболу: побоїще і диво в Берні, золотий допінг і зірковий самогубця
сьогодні, 21:01 ЧС-1954 з футболу: побоїще і диво в Берні, золотий допінг і зірковий самогубця
188
Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
сьогодні, 21:00 Правильный ли выбор сделал Ким Чен Ын, подписав договор с США о денуклеаризации
122
Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
сьогодні, 17:02 Запрет на полеты дронов – посягательство на права украинцев, или правильные меры безопасности
Володимир Співаковський 411
298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
сьогодні, 15:00 298 причин не їхати в Росію на Чемпіонат світу з футболу
Повернись живим 957
Что ждет Украину в Европейском Союзе
сьогодні, 13:00 Что ждет Украину в Европейском Союзе
Павло Казарін 1087
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук