Выпуск новостей за 20:00: Пенсионные манипуляции. Опрос от Зеленского

В выпуске новостей за 25 февраля по состоянию на 20:00 – политологи оценивают решение Петра Порошенко о выплате пенсионерам 2400 гривен помощи как предвыборный ход для победы в выборах. Шоумен Владимир Зеленский, который баллотируется в президенты, предлагает избирателям принять участие в отборе претендентов от его команды на ключевые посты в государстве.

Также в выпуске:

Национальная общественная телерадиокомпания Украины и певица MARUV, которая победила в Национальном отборе на Евровидение, не подписали соглашение относительно участия в песенном конкурсе.

С первого марта пенсии впервые начнут индексировать автоматически, об этом заявил Петр Порошенко во время совещания в Пенсионном фонде Украины.