Випуск новин за 20:00: Пенсійні маніпуляції. Опитування від Зеленського

У випуску новин за 25 лютого станом на 20:00 – політологи оцінюють рішення Петра Порошенка про виплату пенсіонерам 2400 гривень допомоги як передвиборчий хід для перемоги у виборах. Шоумен Володимир Зеленський, який балотується в президенти, пропонує виборцям узяти участь у доборі претендентів від його команди на ключові посади в державі.

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Національна суспільна телерадіокомпанія України та співачка MARUV, яка перемогла у Національному відборі на Євробачення, не підписали угоду щодо участі в пісенному конкурсі.

З першого березня пенсії вперше почнуть індексувати автоматично, про це заявив Петро Порошенко під час наради у Пенсійному фонді України.