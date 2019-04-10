Выпуск новостей за 20:00: Порошенко сдал анализ. Соболев выходит из "Самопомочи"

В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 20:00 – Петр Порошенко сдал анализ экспертам антидопинговой организации VADA. Результаты анализов будут известны через 2-3 дня. Народный депутат Егор Соболев, который был избран в 2014 году в Верховную Раду по спискам Объединения "Самопомич", объявил о намерении выйти из партии.

Также в выпуске: Члены команды Владимира Зеленского назвали первые назначения в случае победы шоумена на выборах президента Украины.

Источник: 24 канал