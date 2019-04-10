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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 20:00: Порошенко сдал анализ. Соболев выходит из "Самопомочи"

      Выпуск новостей 30 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 апреля по состоянию на 20:00 – Петр Порошенко сдал анализ экспертам антидопинговой организации VADA. Результаты анализов будут известны через 2-3 дня. Народный депутат Егор Соболев, который был избран в 2014 году в Верховную Раду по спискам Объединения "Самопомич", объявил о намерении выйти из партии.

      Также в выпуске:

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      Теги: Петр Порошенко Самопомич Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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