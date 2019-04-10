Випуск новин за 20:00: Порошенко здав аналіз. Соболєв виходить з "Самопомочі"

У випуску новин за 10 квітня станом на 20:00 – Петро Порошенко здав аналіз експертам антидопінгової організації VADA. Результати аналізів будуть відомі через 2-3 дні. Народний депутат Єгор Соболєв , який був обраний у 2014 році до Верховної ради за списками Об’єднання "Самопоміч", оголосив про намір вийти з партії.

Також у випуску: Члени команди Володимира Зеленського назвали перші призначення у разі перемоги шоумена на виборах президента України.

Джерело: 24 канал