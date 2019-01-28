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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Выпуск новостей за 20:00: Президентские козыри Порошенко. Долгожданный ответ Вакарчука

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 20:00 – журналисты убеждены, что Петр Порошенко намеренно оттягивал объявление о втором участии в президентских выборах, чтобы дождаться, какие козыри раскроют конкуренты. Украинский музыкант Святослав Вакарчук официально заявил, что решил не баллотироваться на пост президента в 2019 году.

      Также в выпуске:

      "Псевдоатошник" Павел Никитин получил большой кусок земли от председателя Львовской областной государственной администрации.

      Теги: Святослав Вакарчук Петр Порошенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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