Выпуск новостей за 20:00: Президентские козыри Порошенко. Долгожданный ответ Вакарчука

В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 20:00 – журналисты убеждены, что Петр Порошенко намеренно оттягивал объявление о втором участии в президентских выборах, чтобы дождаться, какие козыри раскроют конкуренты. Украинский музыкант Святослав Вакарчук официально заявил, что решил не баллотироваться на пост президента в 2019 году.

Также в выпуске: "Псевдоатошник" Павел Никитин получил большой кусок земли от председателя Львовской областной государственной администрации.