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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Випуск новин за 20:00: Президентські козирі Порошенка. Довгоочікувана відповідь Вакарчука

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 28 січня станом на 20:00 – журналісти переконані, що Петро Порошенко навмисно відтягував оголошення про другу участь в президентських виборах, аби дочекатися, які козирі розкриють конкуренти. Український музикант Святослав Вакарчук офіційно заявив, що вирішив не балотуватися на посаду президента у 2019 році.

      Також у випуску:

      "Псевдоатовець" Павло Нікітін отримав великий шматок землі від голови Львівської обласної державної адміністрації.

      Теги: Петро Порошенко Святослав Вакарчук Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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