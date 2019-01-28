Випуск новин за 20:00: Президентські козирі Порошенка. Довгоочікувана відповідь Вакарчука
У випуску новин за 28 січня станом на 20:00 – журналісти переконані, що Петро Порошенко навмисно відтягував оголошення про другу участь в президентських виборах, аби дочекатися, які козирі розкриють конкуренти. Український музикант Святослав Вакарчук офіційно заявив, що вирішив не балотуватися на посаду президента у 2019 році.
Також у випуску:
"Псевдоатовець" Павло Нікітін отримав великий шматок землі від голови Львівської обласної державної адміністрації.
Джерело: 24 канал
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