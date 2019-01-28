Випуск новин за 20:00: Президентські козирі Порошенка. Довгоочікувана відповідь Вакарчука

У випуску новин за 28 січня станом на 20:00 – журналісти переконані, що Петро Порошенко навмисно відтягував оголошення про другу участь в президентських виборах, аби дочекатися, які козирі розкриють конкуренти. Український музикант Святослав Вакарчук офіційно заявив, що вирішив не балотуватися на посаду президента у 2019 році.

Також у випуску: "Псевдоатовець" Павло Нікітін отримав великий шматок землі від голови Львівської обласної державної адміністрації.