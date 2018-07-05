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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 20:00: ВР провалила обновление ЦИК. Обрушение балкона с пенсионеркой

Выпуск новостей 23 Читати новину українською

В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 20:00 – народные депутаты Украины отказались на заседании парламента начать увольнение членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, и – назначение вместо них новых. В Ивано-Франковске, часть дома обвалилась вместе с женщиной. Конструкция полетела вниз как раз тогда, когда пенсионерка вышла подышать воздухом.

Также в выпуске:

К Сенцову впервые за 4 года допустили сестру.

В Шевченковском районе Киева застрелили мужчину.

Подозреваемых в тройном убийстве в Сумской области отправили в СИЗО на 2 месяца.

Теги: Выпуск новостей Новости Украины Чрезвычайное происшествие Пенсіонери Новости Ивано-Франковска ЦИК Новости политики Верховная Рада
Источник: 24 канал
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