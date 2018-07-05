Выпуск новостей за 20:00: ВР провалила обновление ЦИК. Обрушение балкона с пенсионеркой

В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 20:00 – народные депутаты Украины отказались на заседании парламента начать увольнение членов Центральной избирательной комиссии, срок полномочий которых истек, и – назначение вместо них новых. В Ивано-Франковске, часть дома обвалилась вместе с женщиной. Конструкция полетела вниз как раз тогда, когда пенсионерка вышла подышать воздухом.

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