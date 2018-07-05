Випуск новин за 20:00: ВР провалила оновлення ЦВК. Обвалення балкону з пенсіонеркою

У випуску новин за 5 липня станом на 20:00 – народні депутати України відмовилися на засіданні парламенту розпочати звільнення членів Центральної виборчої комісії, термін повноважень яких закінчився, і – призначення замість них нових. У Івано-Франківську, частина будинку обвалилася разом із жінкою. Конструкція полетіла донизу якраз тоді, коли старенька вийшла подихати повітрям.

Також у випуску: До Сенцова вперше за 4 роки допустили сестру. У Шевченківському районі Києві застрелили чоловіка. Підозрюваних у потрійному вбивстві на Сумщині відправили у СІЗО на 2 місяці.