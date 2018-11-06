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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Выпуск новостей за 20: 00: Как Паламарчук держит в страхе Херсонщину

      Выпуск новостей 73 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 20:00 – активисты и друзья Екатерины Гондзюк назвали нардепа от БПП Николая Паламарчука одним из заказчиков убийства активистки.Такое заявление они сделали после своего расследования, исходя из которого, Паламарчук в прошлом возглавлял милицию Харькова, против произвола которой и боролась Екатерина, поэтому он имел достаточные основания для покушения

      Также в выпуске:

      Почему из-за убийства Екатерины Гандзюк "на ковер" в Верховную Раду пришли Генпрокурор Юрий Луценко, руководитель СБУ Василий Грицак, глава Нацполиции Сергей Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков.

      Как Николай Паламарчук отреагировал на заявление активистов.

      Громкое решение Генпрокурора Юрия Луценко уйти в отставку.

      Теги: Новости Украины ГПУ Новости политики Юрий Луценко Екатерина Гандзюк Выпуск новостей Криминальные новости
      Источник: 24 канал
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