Выпуск новостей за 20: 00: Как Паламарчук держит в страхе Херсонщину
В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 20:00 – активисты и друзья Екатерины Гондзюк назвали нардепа от БПП Николая Паламарчука одним из заказчиков убийства активистки.Такое заявление они сделали после своего расследования, исходя из которого, Паламарчук в прошлом возглавлял милицию Харькова, против произвола которой и боролась Екатерина, поэтому он имел достаточные основания для покушения
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Почему из-за убийства Екатерины Гандзюк "на ковер" в Верховную Раду пришли Генпрокурор Юрий Луценко, руководитель СБУ Василий Грицак, глава Нацполиции Сергей Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков.
Как Николай Паламарчук отреагировал на заявление активистов.
Громкое решение Генпрокурора Юрия Луценко уйти в отставку.
Источник: 24 канал
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