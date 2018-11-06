Выпуск новостей за 20: 00: Как Паламарчук держит в страхе Херсонщину

В выпуске новостей за 6 ноября по состоянию на 20:00 – активисты и друзья Екатерины Гондзюк назвали нардепа от БПП Николая Паламарчука одним из заказчиков убийства активистки.Такое заявление они сделали после своего расследования, исходя из которого, Паламарчук в прошлом возглавлял милицию Харькова, против произвола которой и боролась Екатерина, поэтому он имел достаточные основания для покушения

Также в выпуске: Почему из-за убийства Екатерины Гандзюк "на ковер" в Верховную Раду пришли Генпрокурор Юрий Луценко, руководитель СБУ Василий Грицак, глава Нацполиции Сергей Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков. Как Николай Паламарчук отреагировал на заявление активистов. Громкое решение Генпрокурора Юрия Луценко уйти в отставку.