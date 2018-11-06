Випуск новин за 20:00: Як Паламарчук тримає в страху Херсонщину

У випуску новин за 6 листопада станом на 20:00 – активісти та друзі Катерини Гандзюк назвали нардепа від блоку Петра Порошенка Миколу Паламарчука одним із замовників вбивства активістки. Таку заяву вони зробили після власного розслідування, виходячи з якого, Паламарчук у минулому очолював міліцію Харкова, проти свавілля якої і боролася Катерина, тому він мав достатні підстави для замаху.

Також у випуску: Чому через вбивство Катерини Гандзюк "на килим" у Верховну Раду прийшли Генпрокурор Юрій Луценко, керівник СБУ Василь Грицак, очільник Нацполіції Сергій Князєв і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Як Микола Паламарчук відреагував на заяву активістів. Гучне рішення Генпрокурора Юрія Луценка піти у відставку.