Випуск новин за 20:00: Як Паламарчук тримає в страху Херсонщину
У випуску новин за 6 листопада станом на 20:00 – активісти та друзі Катерини Гандзюк назвали нардепа від блоку Петра Порошенка Миколу Паламарчука одним із замовників вбивства активістки. Таку заяву вони зробили після власного розслідування, виходячи з якого, Паламарчук у минулому очолював міліцію Харкова, проти свавілля якої і боролася Катерина, тому він мав достатні підстави для замаху.
Також у випуску:
Чому через вбивство Катерини Гандзюк "на килим" у Верховну Раду прийшли Генпрокурор Юрій Луценко, керівник СБУ Василь Грицак, очільник Нацполіції Сергій Князєв і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Як Микола Паламарчук відреагував на заяву активістів.
Гучне рішення Генпрокурора Юрія Луценка піти у відставку.
Джерело: 24 канал
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