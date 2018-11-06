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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Випуск новин за 20:00: Як Паламарчук тримає в страху Херсонщину

      Випуск новин 101 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 листопада станом на 20:00 – активісти та друзі Катерини Гандзюк назвали нардепа від блоку Петра Порошенка Миколу Паламарчука одним із замовників вбивства активістки. Таку заяву вони зробили після власного розслідування, виходячи з якого, Паламарчук у минулому очолював міліцію Харкова, проти свавілля якої і боролася Катерина, тому він мав достатні підстави для замаху.

      Також у випуску:

      Чому через вбивство Катерини Гандзюк "на килим" у Верховну Раду прийшли Генпрокурор Юрій Луценко, керівник СБУ Василь Грицак, очільник Нацполіції Сергій Князєв і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. 

      Як Микола Паламарчук відреагував на заяву активістів.

      Гучне рішення Генпрокурора Юрія Луценка піти у відставку.

      Теги: Новини України Юрій Луценко Випуск новин Катерина Гандзюк Кримінальні новини ГПУ Новини політики
      Джерело: 24 канал
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