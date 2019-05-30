22:13
30 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Россияне не доверяют Путину. Летающее такси по-русски
      Вєсті Кремля
      22:10, сегодня
      Вести.UA: Зачем Зеленский вернул Саакашвили. План по возвращению Януковича
      Вєсті.UA
      20:53, сегодня
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      19:46, 29 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 2
      Згадати все
      22:00, 29 мая
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      КРУШЕНИЕ МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛАДИМИР ГРОЙСМАН АВАРИЯ СУДНА В БУДАПЕШТЕ

      Выпуск новостей за 20: 00: Законопроект о ремнях безопасности. Законопроект об импичменте

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 20:00 – в повестку дня в ВРУ был внесен законопроект относительно ремней безопасности. На сайте Рады появился текст законопроекта об импичменте, который подготовил Владимир Зеленский. Накануне в парламент его подал представитель президента Руслан Стефанчук.

      Также в выпуске:

      Верховная рада провалила отставку Гройсмана.

      Гость студии – политический обозреватель Евгений Будерацкий.

      blog_ava
      Месть Порошенко: почему Гройсмана не уволили с должности премьера?
      сегодня
      1462
      Теги: Аварии и ДТП Законодательство Импичмент Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      сегодня , 22:07 Главные новости 30 мая: авиакатастрофа на Ровненщине и продолжение премьерства Гройсмана
      7
      Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      сегодня , 22:01 Марсианские пейзажи Каппадокии: фоторепортаж из воздушного шара
      Олена Скачко 144
      Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      сегодня , 18:40 Надежность и экономия: на что нужно обратить внимание, покупая холодильник
      194
      Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      сегодня , 21:00 Битва петиций на сайте АП: на что влияют и как это работает
      Світлана Попова 113
      Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      сегодня , 20:20 Цены на газ, наличные, парковки: что изменится в июне
      Яніна Ткачук 350
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук