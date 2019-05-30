Выпуск новостей за 20: 00: Законопроект о ремнях безопасности. Законопроект об импичменте

В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 20:00 – в повестку дня в ВРУ был внесен законопроект относительно ремней безопасности. На сайте Рады появился текст законопроекта об импичменте, который подготовил Владимир Зеленский. Накануне в парламент его подал представитель президента Руслан Стефанчук.

Также в выпуске: Верховная рада провалила отставку Гройсмана. Гость студии – политический обозреватель Евгений Будерацкий.

Источник: 24 канал