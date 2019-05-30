Випуск новин за 20:00: Законопроект щодо пасків безпеки. Законопроект про імпічмент
У випуску новин за 30 травня станом на 20:00 – до порядку денного у ВРУ був внесений законопроект щодо пасків безпеки. На сайті Ради з'явився текст законопроекту про імпічмент, який підготував Володимир Зеленський. Напередодні до парламенту його подав представник президента Руслан Стефанчук.
Також у випуску:
Верховна рада провалила відставку Гройсмана.
Гість студії – політичний оглядач Євген Будерацький.
сьогодні
Джерело: 24 канал
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