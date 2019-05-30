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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
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      Випуск новин за 20:00: Законопроект щодо пасків безпеки. Законопроект про імпічмент

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 травня станом на 20:00 – до порядку денного у ВРУ був внесений законопроект щодо пасків безпеки. На сайті Ради з'явився текст законопроекту про імпічмент, який підготував Володимир Зеленський. Напередодні до парламенту його подав представник президента Руслан Стефанчук.

      Також у випуску:

      Верховна рада провалила відставку Гройсмана.

      Гість студії – політичний оглядач Євген Будерацький.

      blog_ava
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      Теги: Законодавство Випуск новин Аварії та ДТП Імпічмент
      Джерело: 24 канал
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