Випуск новин за 20:00: Законопроект щодо пасків безпеки. Законопроект про імпічмент

У випуску новин за 30 травня станом на 20:00 – до порядку денного у ВРУ був внесений законопроект щодо пасків безпеки. На сайті Ради з'явився текст законопроекту про імпічмент, який підготував Володимир Зеленський. Напередодні до парламенту його подав представник президента Руслан Стефанчук.

Також у випуску: Верховна рада провалила відставку Гройсмана. Гість студії – політичний оглядач Євген Будерацький.

Джерело: 24 канал