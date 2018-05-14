Выпуск новостей за 22:00: Игнорирование Порошенко. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 14 мая по состоянию на 22:00 – На вручении наград "Игр Непокоренных" ветеран российско-украинской войны не пожал руку президенту. Обострение на линии соприкосновения продолжается. Одной из самых горячих точек остаются окрестности оккупированной Горловки.
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Источник: 24 Канал
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