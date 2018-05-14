Випуск новин за 22:00: Ігнорування Порошенка. Ситуація на фронті
У випуску новин за 14 травня станом на 22:00 – На врученні нагород "Ігор Нескорених" ветеран російсько-української війни не потиснув руку президенту. Загострення на лінії зіткнення тривають. Однією з найгарячіших точок лишаються околиці окупованої Горлівки.
Також у випуску:
Внаслідок масових протестів в Ізраїлі понад 50 палестинців загинули, ще 2400 – поранені.
Відомого харківського адвоката звинувачують у розбещенні дитини.
На сайті Міністерства культури Франції Севастополь позначили російським містом.
Джерело: 24 Канал
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