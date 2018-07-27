Выпуск новостей за 22:00: Лунное затмение. Трагическое ДТП на Буковине
В выпуске новостей за 27 июля, по состоянию на 22:00 – в Украине будет бесплатное зрелищное действо – лунное затмение, самое длинное в этом веке. Спутник Земли перекрасится в красный цвет. В таких красках будет 1 час 43 минуты. На Буковине пассажирский микроавтобус столкнулся с поездом. Погибли двое человек, еще семеро травмированы.
Также в выпуске:
В Виннице столкнулись три легковушки, автобус и грузовик. Один человек погиб, двое – травмированы.
На Донбассе погиб военный.
Денисова написала письмо Москальковой. Предлагает освободить россиян в обмен на украинцев.
Источник: 24 канал
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