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Випуск новин за 22:00: Місячне затемнення. Трагічна ДТП на Буковині

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У випуску новин за 27 липня станом на 22:00 – в Україні буде безкоштовне видовищне дійство – місячне затемнення, найдовше в цьому столітті. Супутник Землі перефарбується у червоний колір. В таких барвах буде 1 годину 43 хвилини. На Буковині пасажирський мікроавтобус зіштовхнувся з потягом. Загинуло двоє людей, ще семеро травмовані.

Також у випуску:

У Вінниці зіткнулись три легковики, бус та вантажівка. Одна людина загинула, двоє – травмовані.

На Донбасі загинув військовий.

Денісова написала листа Москальковій. Пропонує звільнити росіян в обмін на українців.

Теги: Аварії та ДТП Вєсті.UA Вінниця Новини Чернівців Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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Новини за 27 липня
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