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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 22:00: Островский в СИЗО. Ситуация на фронте

Выпуск новостей 23 Читати новину українською

В выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 22:00 – два месяца под стражей без возможности внесения залога: суд избрал меру пресечения Кириллу Островскому, который недавно насмерть сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку. "Хлебное перемирие" на Луганщине закончилось, последние три дня пророссийские боевики особенно активны.

Также в выпуске:

Квалификационная комиссия таки решила объявить Назару Холодницкому о выговоре, об увольнении его с должности не говорили.

"Крымская декларация" США.

Фильм "Дом Слово" будут снимать в Харькове.

Теги: Война на Донбассе Аварии и ДТП Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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