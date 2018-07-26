Выпуск новостей за 22:00: Островский в СИЗО. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 26 июля по состоянию на 22:00 – два месяца под стражей без возможности внесения залога: суд избрал меру пресечения Кириллу Островскому, который недавно насмерть сбил на пешеходном переходе 10-летнюю девочку. "Хлебное перемирие" на Луганщине закончилось, последние три дня пророссийские боевики особенно активны.
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Источник: 24 канал
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