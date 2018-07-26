Випуск новин за 22:00: Островський у СІЗО. Ситуація на фронті

У випуску новин за 26 липня станом на 22:00 – два місяці під вартою без можливості внесення застави: суд обрав запобіжний захід Кирилу Островському, який нещодавно насмерть збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку. "Хлібне перемир'я" на Луганщині закінчилось, останні три дні проросійські бойовики особливо активні.

Також у випуску: Кваліфікаційна комісія таки вирішила оголосити Назарові Холодницькому про догану, про його звільнення його з посади не говорили. "Кримська декларація" США. Фільм "Будинок Слово" будуть знімати у Харкові.