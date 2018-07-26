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ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Випуск новин за 22:00: Островський у СІЗО. Ситуація на фронті

Випуск новин 44 Читать новость на русском

У випуску новин за 26 липня станом на 22:00 – два місяці під вартою без можливості внесення застави: суд обрав запобіжний захід Кирилу Островському, який нещодавно насмерть збив на пішохідному переході 10-річну дівчинку. "Хлібне перемир'я" на Луганщині закінчилось, останні три дні проросійські бойовики особливо активні.

Також у випуску:

Кваліфікаційна комісія таки вирішила оголосити Назарові Холодницькому про догану, про його звільнення його з посади не говорили.

"Кримська декларація" США.

Фільм "Будинок Слово" будуть знімати у Харкові.

Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Аварії та ДТП
Джерело: 24 канал
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Новини за 26 липня
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