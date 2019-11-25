Выпуск новостей за 9:00: Боевики обстреляли жилые дома. ДТП с участием Кулебы

В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 9:00 – боевики коварно обстреляли окрестности Березового на Донбассе и привели к пожару в жилых домах. Полностью выгорели 6 зданий. К счастью, никто из местных не пострадал. Полиция взялась расследовать факт ДТП с участием детского омбудсмена Николая Кулебы. Правоохранители открыли уголовное производство по статье нарушение правил дорожного движения.

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В этот день в 2018 году россияне дерзко напали на украинские суда вблизи Керченского пролива и захватили в плен 24 моряков.

Представители киноиндустрии вышли на акцию протеста: деятели искусства возмущены результатом конкурса на должность главы Госагентства по вопросам кино.