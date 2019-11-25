Випуск новин за 9:00: Бойовики обстріляли житлові будинки. ДТП за участі Кулеби

У випуску новин за 25 листопада станом на 9:00 – бойовики підступно обстріляли околиці Березового на Донеччині і спричинили пожежу в житлових будинках. Вщент вигоріли 6 будівель. На щастя, ніхто з місцевих не постраждав. Поліція взялася розслідувати факт ДТП за участі дитячого омбудсмена Миколи Кулеби. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху.

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