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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ
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      МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ

      Випуск новин за 9:00: Бойовики обстріляли житлові будинки. ДТП за участі Кулеби

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 25 листопада станом на 9:00 – бойовики підступно обстріляли околиці Березового на Донеччині і спричинили пожежу в житлових будинках. Вщент вигоріли 6 будівель. На щастя, ніхто з місцевих не постраждав. Поліція взялася розслідувати факт ДТП за участі дитячого омбудсмена Миколи Кулеби. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею порушення правил дорожнього руху.

      Також у випуску: 

      Колишній так званий "народний мер" Горлівки Едуард Матюха виявився українським розвідником, який працював серед бойовиків на керівній посаді.

      У цей день у 2018 році росіяни зухвало напали на українські судна поблизу Керченської протоки та захопили у полон 24 моряків.

      Представники кіноіндустрії вийшли на акцію протесту: митці обурені результатом конкурсу на посаду голови Держагентства з питань кіно.

       

      Антон Геращенко 11 разів правив свій допис про ДТП з Кулебою
      сьогодні
      7080
      Теги: Аварії та ДТП Микола Кулеба Випуск новин Війна на Донбасі Україна – Росія
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