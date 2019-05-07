Выпуск новостей за 9:00: Допрос Порошенко в ГПУ. Потери на фронте

В выпуске за 7 мая по состоянию на 9:00 – в Генпрокуратуре ждут Порошенко. Его должны опросить как свидетеля по делу расстрелов евромайдановцев. Действующий гарант три года назад уже был на допросе, однако тогда он не подписал протокол, поэтому его показания не могут приобщить к делу. На передовой не прекращаются обстрелы. За прошедшие сутки пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ.

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