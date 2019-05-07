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      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО АЛЕКСАНДР СИРСКИЙ МЕГАН МАРКЛ
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      АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО АЛЕКСАНДР СИРСКИЙ МЕГАН МАРКЛ

      Выпуск новостей за 9:00: Допрос Порошенко в ГПУ. Потери на фронте

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске за 7 мая по состоянию на 9:00 – в Генпрокуратуре ждут Порошенко. Его должны опросить как свидетеля по делу расстрелов евромайдановцев. Действующий гарант три года назад уже был на допросе, однако тогда он не подписал протокол, поэтому его показания не могут приобщить к делу. На передовой не прекращаются обстрелы. За прошедшие сутки пророссийские боевики 12 раз обстреляли позиции ВСУ.

      Также в выпуске:

      Украинка, которая была травмирована в результате авиакатастрофы в российском аэропорту Шереметьево до сих пор находится в тяжелом состоянии.

      Служба безопасности обнаружила завербованного российскими спецслужбами работника арсенала Вооруженных сил Украины.

      Ветерану АТО Владимиру Регеше, который открыл стрельбу в пабе и ранил журналиста Владимира Рунца, грозит до семи лет заключения.

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      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе ГПУ Война Петр Порошенко Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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