Випуск новин за 9:00: Допит Порошенка в ГПУ. Втрати на фронті

У випуску новин за 7 травня станом на 9:00 – у Генпрокуратурі чекають Петра Порошенка. Його мають опитати як свідка у справі розстрілів євромайданівців. Чинний гарант три роки тому вже був на допиті, проте тоді він не підписав протокол, тож, його свідчення не можуть долучити до справи. На передовій не припиняються обстріли. Минулої доби проросійські бойовики 12 разів обстріляли позиції ЗСУ.

Також у випуску: Українка, що зазнала травм в наслідок авіакатастрофи в російському аеропорту Шереметьєво й досі перебуває у важкому стані. Служба безпеки виявила завербованого російськими спецслужбами працівника арсеналу Збройних сил України. Ветерану АТО Володимиру Регеші, який відкрив стрілянину у пабі та поранив журналіста Володимира Рунця, загрожує до семи років ув'язнення.

Джерело: 24 канал