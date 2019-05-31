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      Выпуск новостей за 9:00: ДТП с участием бригады "Укрэнерго". Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 31 мая по состоянию на 9:00 – в ДТП попала бригада сотрудников "Укрэнерго". Три человека погибли на месте, а четвертый скончался в больнице. Восемь обстрелов и двое раненых – таковыми были минувшие сутки на Востоке. Там противник четыре раза бил из крупнокалиберных минометов и артиллерией по поселкам Водяное, Пески, Опытное и Пищевик, в Донецкой области.

      Также в выпуске:

      Государственное бюро расследований и военная прокуратура выясняют причины падения вертолета Ми-8.

      В Венгрии полиция задержала украинца, который был капитаном круизного судна.

      Стало известно, кто будет представлять Украину на международном трибунале в Гааге по делу плененных Россией моряков.

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      Теги: Война на Донбассе Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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