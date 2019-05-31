Випуск новин за 9:00: ДТП за участі бригади "Укренерго". Ситуація на фронті

У випуску новин за 31 травня станом на 9:00 – в ДТП потрапила бригада співробітників "Укренерго". Троє людей загинули на місці, а четвертий помер у лікарні. Вісім обстрілів та двоє поранених – такою була минула доба на Сході. Там противник чотири рази гатив великокаліберними мінометами та артилерією по селищах Водяне, Піски, Опитне та Піщевик, що на Донеччині.

Також у випуску: Державне бюро розслідувань та військова прокуратура з'ясовують причини падіння вертольота Мі-8. В Угорщині поліція затримала українця, який був капітаном круїзного судна. Стало відомо, хто буде представляти Україну на міжнародному трибуналі в Гаазі у справі полонених Росією моряків.

Джерело: 24 канал