Випуск новин за 9:00: ДТП за участі бригади "Укренерго". Ситуація на фронті
У випуску новин за 31 травня станом на 9:00 – в ДТП потрапила бригада співробітників "Укренерго". Троє людей загинули на місці, а четвертий помер у лікарні. Вісім обстрілів та двоє поранених – такою була минула доба на Сході. Там противник чотири рази гатив великокаліберними мінометами та артилерією по селищах Водяне, Піски, Опитне та Піщевик, що на Донеччині.
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Джерело: 24 канал
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