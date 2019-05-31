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      КАТАСТРОФА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН АВАРІЯ СУДНА В БУДАПЕШТІ
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      Випуск новин за 9:00: ДТП за участі бригади "Укренерго". Ситуація на фронті

      Випуск новин 11 Читать новость на русском

      У випуску новин за 31 травня станом на 9:00 – в ДТП потрапила бригада співробітників "Укренерго". Троє людей загинули на місці, а четвертий помер у лікарні. Вісім обстрілів та двоє поранених – такою була минула доба на Сході. Там противник чотири рази гатив великокаліберними мінометами та артилерією по селищах Водяне, Піски, Опитне та Піщевик, що на Донеччині.

      Також у випуску:

      Державне бюро розслідувань та військова прокуратура з'ясовують причини падіння вертольота Мі-8.

      В Угорщині поліція затримала українця, який був капітаном круїзного судна.

      Стало відомо, хто буде представляти Україну на міжнародному трибуналі в Гаазі у справі полонених Росією моряків.

      blog_ava
      Катастрофа вертольота Мі-8 на Рівненщині: все, що відомо про аварію
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      Теги: Війна на Донбасі Випуск новин Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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