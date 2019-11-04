Выпуск новостей за 9:00: ДТП в Польше с украинцем. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 9:00 – автомобиль, в котором ехали двое поляков и украинец, по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в дерево. Двое поляков погибли на месте, 21-летнего украинца в очень тяжелом состоянии перевезли с помощью вертолета в больницу. 14 атак за сутки зафиксировали в штабе Операции объединенных сил неподалеку Авдеевки, Талаковки и Водяного.
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