12:05
4 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Почему "Джокер" не понравился министру РФ. Киркоров должен отдать долги
      Вєсті Кремля
      19:48, 2 ноября
      Вести.UA. Жир: Какие планы у Трампа на Зеленского. Что фермер Тимофийчук делает в Раде
      Вєсті.UA
      18:15, 2 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Выпуск новостей за 9:00: ДТП в Польше с украинцем. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 13 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 9:00 – автомобиль, в котором ехали двое поляков и украинец, по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в дерево. Двое поляков погибли на месте, 21-летнего украинца в очень тяжелом состоянии перевезли с помощью вертолета в больницу. 14 атак за сутки зафиксировали в штабе Операции объединенных сил неподалеку Авдеевки, Талаковки и Водяного.

      Также в выпуске:

      Москва не готова отказаться от транзита голубого топлива в Европу через украинскую ГТС.

      Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий.

      Самый загрязненный воздух на планете определили в столице Индии.

      blog_ava
      В "Нафтогазе" рассказали, что будет с украинской ГТС после запуска "Северного потока-2"
      сегодня
      2548
      Теги: Выпуск новостей Аварии и ДТП Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      В Украине прогнозируют землетрясение: как действовать и что делать
      сегодня , 09:39 В Украине прогнозируют землетрясение: как действовать и что делать
      Анастасія Кушпіт 2394
      Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського", – Гнап
      сегодня , 01:00 Зеленський залишився без більшості у парламенті через "групу Коломойського", – Гнап
      Дмитро Гнап 1005
      Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      3 ноября , 22:00 Куди спускають наші податки, чим схожі Зеленський і Порошенко та майбутнє Чернівців: блоги тижня
      Блоги тижня 1263
      Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      3 ноября , 21:20 Як Росія перекидала військових та техніку в Крим: прямі докази (фото, відео)
      Михайло Макарук 788
      Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      3 ноября , 20:30 Керівництво "Слуги народу" вирішило забути про корупційний скандал
      Анна Калюжна 337
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук