Выпуск новостей за 9:00: ДТП в Польше с украинцем. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 4 ноября по состоянию на 9:00 – автомобиль, в котором ехали двое поляков и украинец, по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в дерево. Двое поляков погибли на месте, 21-летнего украинца в очень тяжелом состоянии перевезли с помощью вертолета в больницу. 14 атак за сутки зафиксировали в штабе Операции объединенных сил неподалеку Авдеевки, Талаковки и Водяного.

Также в выпуске: Москва не готова отказаться от транзита голубого топлива в Европу через украинскую ГТС. Народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Луценко написала заявление о досрочном прекращении полномочий. Самый загрязненный воздух на планете определили в столице Индии.