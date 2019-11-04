Випуск новин за 9:00: ДТП у Польщі з українцем. Ситуація на фронті

У випуску новин за 4 листопада станом на 9:00 – автомобіль, у якому їхали двоє поляків та українець, з невідомих причин з'їхав з дороги і врізався у дерево. Двоє поляків загинули на місці, 21-річного українця у дуже важкому стані перевезли гелікоптером до лікарні. Чотирнадцять атак за добу зафіксували в штабі Операції об'єднаних сил неподалік Авдіївки, Талаківки та Водяного.

Також у випуску: Москва не готова відмовитися від транзиту блакитного палива до Європи через українську ГТС. Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення повноважень. Найзабрудненіше повітря на планеті визначили у столиці Індії.