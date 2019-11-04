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      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
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      Випуск новин за 9:00: ДТП у Польщі з українцем. Ситуація на фронті

      Випуск новин 12

      У випуску новин за 4 листопада станом на 9:00 – автомобіль, у якому їхали двоє поляків та українець, з невідомих причин з'їхав з дороги і врізався у дерево. Двоє поляків загинули на місці, 21-річного українця у дуже важкому стані перевезли гелікоптером до лікарні. Чотирнадцять атак за добу зафіксували в штабі Операції об'єднаних сил неподалік Авдіївки, Талаківки та Водяного.

      Також у випуску:

      Москва не готова відмовитися від транзиту блакитного палива до Європи через українську ГТС.

      Народний депутат від "Європейської солідарності" Ірина Луценко написала заяву про дострокове припинення повноважень.

      Найзабрудненіше повітря на планеті визначили у столиці Індії.

      blog_ava
      Путін є готовим до нормандської зустрічі, але за однієї умови
      сьогодні
      2723
      Теги: Аварії та ДТП Новини Польщі Випуск новин
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