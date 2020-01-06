Выпуск новостей за 9:00: Героическое спасение под Житомиром. Автокатастрофа в США

В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 9:00 – на Житомирщине 13-летний школьник спас из огня 88-летнюю бабушку и ее 40-летнего внука. В США в страшном ДТП столкнулись грузовики, туристический автобус и легковые автомобили. В результате погибли пять человек, еще не менее 60 получили ранения.

Также в выпуске: На передовой снова неспокойно – двое военных погибли и один получил ранения. Напряжение между США и Ираном растет. Тегеран заявил о выходе из ядерной сделки, заключенной в 2015 году. Лента "Чернобыль" получила премию "Золотой глобус" как лучший минисериал.