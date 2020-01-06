Выпуск новостей за 9:00: Героическое спасение под Житомиром. Автокатастрофа в США
В выпуске новостей за 6 января по состоянию на 9:00 – на Житомирщине 13-летний школьник спас из огня 88-летнюю бабушку и ее 40-летнего внука. В США в страшном ДТП столкнулись грузовики, туристический автобус и легковые автомобили. В результате погибли пять человек, еще не менее 60 получили ранения.
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