Випуск новин за 9:00: Героїчний порятунок під Житомиром. Автотроща у США
У випуску новин за 6 січня станом на 9:00 – на Житомирщині 13-річний школяр врятував з вогню 88-річну бабусю та її 40-річного онука. У США в страшній ДТП зіштовхнулись вантажівки, туристичний автобус і легкові автомобілі. В результаті загинули п'ятеро людей, ще щонайменше 60 осіб отримали поранення.
Також у випуску:
На передовій знову неспокійно – двоє військових загинуло та один отримав поранення.
Напруга між США та Іраном зростає. Тегеран заявив про вихід з ядерної угоди, укладеної у 2015 році.
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