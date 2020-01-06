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      ВБИВСТВО СУЛЕЙМАНІ ПРОТЕСТИ В КАХОВЦІ ПІДСУМКИ 2019 ПОЖЕЖІ В АВСТРАЛІЇ
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      Випуск новин за 9:00: Героїчний порятунок під Житомиром. Автотроща у США

      Випуск новин 12 Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 січня станом на 9:00 – на Житомирщині 13-річний школяр врятував з вогню 88-річну бабусю та її 40-річного онука. У США в страшній ДТП зіштовхнулись вантажівки, туристичний автобус і легкові автомобілі. В результаті загинули п'ятеро людей, ще щонайменше 60 осіб отримали поранення.

      Також у випуску:

      На передовій знову неспокійно – двоє військових загинуло та один отримав поранення.

      Напруга між США та Іраном зростає. Тегеран заявив про вихід з ядерної угоди, укладеної у 2015 році.

      Стрічка "Чорнобиль" отримала премію "Золотий глобус" як кращий мінісеріал. 

      Моторошна автотроща у США, багато загиблих та постраждалих: фото та відео
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      Теги: Випуск новин Діти і неповнолітні Аварії та ДТП
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