Выпуск новостей за 9:00: Масштабная авария в Киеве. Снегопад в Канаде

В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 9:00 – в столице на проспекте Науки произошло масштабное ДТП. По предварительной информации, водитель Mitsubishi зацепил другую машину, а затем влетел в припаркованные на обочине машины. В Канаде бушует крупнейший за последние 20 лет снегопад. Из-за этого власти страны объявили чрезвычайное положение.

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