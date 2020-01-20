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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК

      Выпуск новостей за 9:00: Масштабная авария в Киеве. Снегопад в Канаде

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 20 января по состоянию на 9:00 – в столице на проспекте Науки произошло масштабное ДТП. По предварительной информации, водитель Mitsubishi зацепил другую машину, а затем влетел в припаркованные на обочине машины. В Канаде бушует крупнейший за последние 20 лет снегопад. Из-за этого власти страны объявили чрезвычайное положение.

      Также в выпуске:

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      Теги: Канада Выпуск новостей Стихийный бедствия Аварии и ДТП
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