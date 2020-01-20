Випуск новин за 9:00: Масштабна аварія у Києві. Снігопад у Канаді

У випуску новин за 20 січня станом на 9:00 – у столиці на проспекті Науки сталася масштабна ДТП. За попередньою інформацією, водій Mitsubishi зачепив іншу машину, а потім влетів у припарковані на узбіччі автівки. У Канаді вирує найбільший за останні 20 років снігопад. Через це влада країни оголосила надзвичайний стан.

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Російських акторів, яким раніше СБУ дозволила в'їзд в Україну, прикордонники таки не впустили на територію нашої держави. Йдеться про артистів Сергія Колеснікова та Ларису Удовченко, що періодично виступали в анексованому Криму.

У Чернівцях відтворили історичні традиції маланкування та щедрування. Свято "Від Різдва до Йордану" проходить у музеї просто неба уже 13 рік поспіль.

Кількість жертв невідомого коронавірусу, який викликає пневмонію, продовжує зростати у Китаї. Внаслідок зараження вже загинуло троє людей.