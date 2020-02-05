Выпуск новостей за 9:00: Масштабное ДТП в Бельгии. ГБР поймало взяточника Кабмина

В выпуске новостей за 5 февраля по состоянию на 9:00 – в бельгийском городе Антверпен столкнулись два автобуса, грузовик и легковое авто. Вследствие аварии один человек погиб, 5 – получили серьезные ранения, а 44 – легкие травмы. Следователи ГБР задержали чиновника Кабмина на вымогательстве взятки в 2,5 миллиона гривен.

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