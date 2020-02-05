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      Випуск новин за 9:00: Масштабна ДТП у Бельгії. ДБР впіймало хабарника Кабміну

      Випуск новин 18 Читать новость на русском

      У випуску новин за 5 лютого станом на 9:00 – у бельгійському місті Антверпен зіштовхнулися два автобуси, вантажівка та легкове авто. Внаслідок автотрощі одна людина загинула, 5 – отримали серйозні поранення, а 44 – легкі травми. Слідчі ДБР затримали посадовця Кабміну на вимаганні хабаря у 2,5 мільйони гривень.

      Також у випуску:

      За останню добу у Китаї померли 65 людей, як були заражені коронавірусом. Це збільшило загальну кількість жертв від небезпечного вірусу майже до 500.

      У Рівному мешканці багатоповерхівки хочуть вигнати зі свого будинку безхатьків, що облаштували у їхньому підвалі притулок.

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      Теги: Випуск новин Аварії та ДТП Бельгія Державне бюро розслідувань Хабар
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