Випуск новин за 9:00: Масштабна ДТП у Бельгії. ДБР впіймало хабарника Кабміну

У випуску новин за 5 лютого станом на 9:00 – у бельгійському місті Антверпен зіштовхнулися два автобуси, вантажівка та легкове авто. Внаслідок автотрощі одна людина загинула, 5 – отримали серйозні поранення, а 44 – легкі травми. Слідчі ДБР затримали посадовця Кабміну на вимаганні хабаря у 2,5 мільйони гривень.

Також у випуску:

За останню добу у Китаї померли 65 людей, як були заражені коронавірусом. Це збільшило загальну кількість жертв від небезпечного вірусу майже до 500.

У Рівному мешканці багатоповерхівки хочуть вигнати зі свого будинку безхатьків, що облаштували у їхньому підвалі притулок.