Выпуск новостей за 9:00: масштабное ДТП в Польше. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 9:00 – в Польше в аварию попал пассажирский автобус, 1 человек погиб, еще 37 находятся под наблюдением медиков. Пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, что в несколько раз меньше, чем в среднем в течение прошлой недели.
Также в выпуске:
Пентагон отвергает возможность военного ответа на агрессию России в Азовском море.
Документ о прекращении действия договора о дружбе с Россией передали на подпись президенту.
Россия допустила украинских консулов к пленным морякам.
Источник: 24 канал
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