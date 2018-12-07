Выпуск новостей за 9:00: масштабное ДТП в Польше. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 7 декабря по состоянию на 9:00 – в Польше в аварию попал пассажирский автобус, 1 человек погиб, еще 37 находятся под наблюдением медиков. Пророссийские боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, что в несколько раз меньше, чем в среднем в течение прошлой недели.

Также в выпуске: Пентагон отвергает возможность военного ответа на агрессию России в Азовском море. Документ о прекращении действия договора о дружбе с Россией передали на подпись президенту. Россия допустила украинских консулов к пленным морякам.