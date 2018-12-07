Випуск новин за 9:00: Масштабна ДТП у Польщі. Ситуація на фронті
У випуску новин за 7 грудня станом на 9:00 – у Польщі в аварію потрапив пасажирський автобус, 1 людина загинула, ще 37 перебувають під наглядом медиків. Проросійські бойовики шість разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, що у кілька разів менше, ніж у середньому протягом минулого тижні.
Також у випуску:
Пентагон відкидає можливість військової відповіді на агресію Росії в Азовському морі.
Документ про припинення дії договору про дружбу з Росією передали на підпис президентові.
Росія допустила українських консулів до полонених моряків.
Джерело: 24 канал
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