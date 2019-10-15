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      Выпуск новостей за 9:00: Массовые протесты в Барселоне. Страшное ДТП на Николаевщине

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 9:00 – Барселону снова всколыхнули массовые протесты. Люди вышли на улицы после того, как власть объявила приговоры лидерам каталонских сепаратистов. Авария на Николаевщине забрала четыре жизни, среди погибших – семилетняя девочка. Еще семь человек получили травмы.

      Также в выпуске:

      В ООН признали, что оккупационная власть Крыма пыталась изменить демографическую ситуацию на полуострове, осуществляя переселение людей с материковой части России.

      В ЕС оценили планы украинских властей по урегулированию ситуации на Донбассе и реформам: их считают комплексными и удовлетворительными.

      Сборная украины по футболу победила сборную Португалии в рамках отбора Евро-2020. Украинцы досрочно оформили выход в групповой этап чемпионата Европы.

      С результатом в почти 44% победу на парламентских выборах в Польше одержала партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

      blog_ava
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      Теги: Новости Николаева Аварии и ДТП Протесты Каталония Выпуск новостей
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