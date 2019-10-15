Выпуск новостей за 9:00: Массовые протесты в Барселоне. Страшное ДТП на Николаевщине

В выпуске новостей за 15 октября по состоянию на 9:00 – Барселону снова всколыхнули массовые протесты. Люди вышли на улицы после того, как власть объявила приговоры лидерам каталонских сепаратистов. Авария на Николаевщине забрала четыре жизни, среди погибших – семилетняя девочка. Еще семь человек получили травмы.

Также в выпуске:

В ООН признали, что оккупационная власть Крыма пыталась изменить демографическую ситуацию на полуострове, осуществляя переселение людей с материковой части России.

В ЕС оценили планы украинских властей по урегулированию ситуации на Донбассе и реформам: их считают комплексными и удовлетворительными.

Сборная украины по футболу победила сборную Португалии в рамках отбора Евро-2020. Украинцы досрочно оформили выход в групповой этап чемпионата Европы.

С результатом в почти 44% победу на парламентских выборах в Польше одержала партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.