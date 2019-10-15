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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК УКРАЇНА – ПОРТУГАЛІЯ ТАЙФУН ХАГІБІС
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      Випуск новин за 9:00: Масові протести у Барселоні. Страшна ДТП на Миколаївщині

      Випуск новин 35 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 жовтня станом на 9:00 – Барселону знову схолихнули масові протести. Люди вийшли на вулиці після того, як влада оголосила вироки лідерам каталонських сепаратистів. Аварія на Миколаївщині забрала четверо життів, серед загиблих – семирічна дівчинка. Ще семеро людей отримали травми.

      Також у випуску: 

      В ООН визнали, що окупаційна влада Криму намагалась змінити демографічну ситуацію на півострові, здійснюючи переселення людей з материкової частини Росії.

      В ЄС оцінили плани української влади щодо врегулювання ситуації на Донбасі та реформ: їх вважають комплексними і задовільними.

      Збірна Україна з футболу перемогла збірну Португалії в рамках відбору Євро-2020. Українці достроково оформили вихід на груповий етап чемпіонату Європи.

      З результатом у майже 44% перемогу на парламентських виборах у Польщі здобула партія "Право і справедливість" Ярослава Качинського.

      blog_ava
      Збірна України в меншості перемогла Португалію та вийшла на Євро-2020
      сьогодні
      10875
      Теги: Аварії та ДТП Випуск новин Каталонія Протести Новини Миколаєва
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