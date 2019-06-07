Выпуск новостей за 9:00: Обострение на фронте. Смертельное ДТП в Дубае

В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 9:00 – российские наемники подло обстреляли позиции украинских военных из артиллерии 122 калибра в районе Новолуганского. Двое военных погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. В Дубае туристический автобус врезался в дорожный знак. В результате аварии погибли 17 человек.

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