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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ЕВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Выпуск новостей за 9:00: Обострение на фронте. Смертельное ДТП в Дубае

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 июня по состоянию на 9:00 – российские наемники подло обстреляли позиции украинских военных из артиллерии 122 калибра в районе Новолуганского. Двое военных погибли, еще восемь получили ранения различной степени тяжести. В Дубае туристический автобус врезался в дорожный знак. В результате аварии погибли 17 человек.

      Также в выпуске:

      Туристический сезон в аннексированном Крыму снова рискует провалиться. Пользователи соцсетей публикуют фотографии пустых пляжей, в то время как оккупационная власть хвастается новым курортом в поселке Оленевка.

      Суд отпустил из-под стражи подозреваемого в убийстве активиста и ветерана АТО Виталия Олешко. Печерский райсуд столицы отправил подозреваемого Михаила Сигиду в Бердянск отбывать домашний арест.

      Конституционный суд Украины принял решение, что электронное декларирование активистов-антикоррупционистов является незаконным.

      На Херсонщине водитель на скорости влетел в остановку, где стояла целая семья. Два брата и сестра просто ждали свой автобус. Двое из них погибли, за жизнь третьего пока борются врачи.

      blog_ava
      Курс валют на 7 июня: доллар и евро продолжают стремительно дешеветь
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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Война ОАЭ Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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