Випуск новин за 9:00: Загострення на фронті. Смертельне ДТП в Дубаї

У випуску новин за 7 червня станом на 9:00 – російські найманці підступно обстріляли позиції українських військових з артилерії 122 калібру в районі Новолуганського. Двоє військових загинули, ще вісім зазнали поранень різного ступеню тяжкості. У Дубаї туристичний автобус врізався у дорожній знак. Внаслідок аварії загинуло 17 людей.

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Суд відпустив з-під варти підозрюваного у вбивстві активіста та ветерана АТО Віталія Олешка. Печерський райсуд столиці відправив підозрюваного Михайла Сігіду у Бердянськ відбувати домашній арешт.

Конституційний суд України ухвалив рішення, що електронне декларування активістів-антикорупційників є незаконним.

На Херсонщині водій на швидкості влетів в зупинку, де стояла ціла родина. Два брати та сестра просто чекали на свій автобус. Двоє з них загинули, за життя третього наразі борються лікарі.