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      ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРО-2020 ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Випуск новин за 9:00: Загострення на фронті. Смертельне ДТП в Дубаї

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 червня станом на 9:00 – російські найманці підступно обстріляли позиції українських військових з артилерії 122 калібру в районі Новолуганського. Двоє військових загинули, ще вісім зазнали поранень різного ступеню тяжкості. У Дубаї туристичний автобус врізався у дорожній знак. Внаслідок аварії загинуло 17 людей.

      Також у випуску:

      Туристичний сезон в анексованому Криму знову ризикує провалитися. Користувачі соцмереж публікують фотографії пустих пляжів, у той час як окупаційна влада хизується новим курортом в селищі Оленівка.

      Суд відпустив з-під варти підозрюваного у вбивстві активіста та ветерана АТО Віталія Олешка. Печерський райсуд столиці відправив підозрюваного Михайла Сігіду у Бердянськ відбувати домашній арешт.

      Конституційний суд України ухвалив рішення, що електронне декларування активістів-антикорупційників є незаконним.

      На Херсонщині водій на швидкості влетів в зупинку, де стояла ціла родина. Два брати та сестра просто чекали на свій автобус. Двоє з них загинули, за життя третього наразі борються лікарі.

      blog_ava
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      Теги: Випуск новин Війна на Донбасі Аварії та ДТП ОАЕ Війна
      Джерело: 24 канал
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