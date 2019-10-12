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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на фронте. ДТП в Киеве

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      В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 9:00 – ночь на Востоке прошла под минометным огнем врага. К счастью обошлось без потерь для наших армейцев. Нетрезвый водитель в Киеве сбил мотоциклиста, хотел скрыться с места аварии, а потом еще и полез в драку с прохожими, которые пытались его задержать.

      Также в выпуске:

      В Мариуполе около сотни человек устроили митинг под офисом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

      Людмила Денисова назвала имена шестерых моряков-украинцев, которые исчезли в Атлантическом океане, во время кораблекрушения судна Бурбон Род.

      История о Татьяне Науменко – первой в Украине офицерке Вооруженных сил Украины.

      blog_ava
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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Аварии и ДТП
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