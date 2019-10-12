Выпуск новостей за 9:00: Обстрелы на фронте. ДТП в Киеве

В выпуске новостей за 11 октября по состоянию на 9:00 – ночь на Востоке прошла под минометным огнем врага. К счастью обошлось без потерь для наших армейцев. Нетрезвый водитель в Киеве сбил мотоциклиста, хотел скрыться с места аварии, а потом еще и полез в драку с прохожими, которые пытались его задержать.

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