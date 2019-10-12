Випуск новин за 9:00: Обстріли на фронті. Мітинг під офісом ОБСЄ

У випуску новин за 11 жовтня станом на 9:00 – ніч на Сході минула під мінометним вогнем ворога. На щастя обійшлось без втрат для наших армійців. У Маріуполі близько сотні людей влаштували мітинг під офісом Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Також у випуску: Людмила Денісова назвала імена шістьох моряків-українців, які зникли в Атлантичному океані, під час кораблетрощі судна Бурбон Род. Історія про Тетяну Науменко – першу в Україні офіцерку Збройних сил України.