Выпуск новостей за 9:00: Падение вертолета в Ровенской области. Смена места голосования

В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 9:00 – вблизи села Сестрятин, что на Ровенщине, разбился военный вертолет МИ-8. На момент аварии в салоне судна находились четверо членов экипажа. По предварительной информации, все погибли. ЦИК облегчила порядок изменения места голосования. Теперь для этого гражданам нужен только паспорт.

Также в выпуске: Президент Владимир Зеленский созывает заседание СНБО из-за обвала породы на шахте "Лесная", в результате которого погибли двое горняков. Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук объявил избирательный тур по Украине. На передовой нашли тело бойца, который накануне пропал во время боя с диверсионно-разведывательной группой противника. Михаил Саакашвили вернулся в Украину: как встречали политика.

Источник: 24 канал