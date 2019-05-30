Выпуск новостей за 9:00: Падение вертолета в Ровенской области. Смена места голосования
В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 9:00 – вблизи села Сестрятин, что на Ровенщине, разбился военный вертолет МИ-8. На момент аварии в салоне судна находились четверо членов экипажа. По предварительной информации, все погибли. ЦИК облегчила порядок изменения места голосования. Теперь для этого гражданам нужен только паспорт.
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Источник: 24 канал
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