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      КРУШЕНИЕ ВОЕННОГО ВЕРТОЛЕТА МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      КРУШЕНИЕ ВОЕННОГО ВЕРТОЛЕТА МИ-8 В РОВЕНСКОЙ ОБЛАСТИ МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      Выпуск новостей за 9:00: Падение вертолета в Ровенской области. Смена места голосования

      Выпуск новостей 32 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 мая по состоянию на 9:00 – вблизи села Сестрятин, что на Ровенщине, разбился военный вертолет МИ-8. На момент аварии в салоне судна находились четверо членов экипажа. По предварительной информации, все погибли. ЦИК облегчила порядок изменения места голосования. Теперь для этого гражданам нужен только паспорт.

      Также в выпуске:

      Президент Владимир Зеленский созывает заседание СНБО из-за обвала породы на шахте "Лесная", в результате которого погибли двое горняков.

      Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук объявил избирательный тур по Украине.

      На передовой нашли тело бойца, который накануне пропал во время боя с диверсионно-разведывательной группой противника.

      Михаил Саакашвили вернулся в Украину: как встречали политика.

       

      blog_ava
      Четыре человека погибли в результате крушения военного вертолета Ми-8 в Ровенской области
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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Ровно Выпуск новостей Парламентские выборы 2019
      Источник: 24 канал
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