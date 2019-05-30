Випуск новин за 9:00: Падіння вертольота на Рівненщині. Зміна місця голосування

У випуску новин за 30 травня станом на 9:00 – поблизу села Сестрятин, що на Рівненщині, розбився військовий вертоліт МІ-8. На момент аварії в салоні судна перебували четверо членів екіпажу. За попередньою інформацією, усі загинули. ЦВК полегшила порядок зміни місця голосування. Тепер для цього громадянам потрібен лише паспорт.

Також у випуску: Президент Володимир Зеленський скликає засідання РНБО через обвал породи на шахті "Лісова", внаслідок якого загинули двоє гірників. Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук оголосив виборчий тур Україною. На передовій знайшли тіло бійця, який напередодні зник під час бою з диверсійно-розвідувальною групою противника. Михайло Саакашвілі повернувся в Україну: як зустрічали політика.

Джерело: 24 канал