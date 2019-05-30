11:01
30 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      КАТАСТРОФА ВІЙСЬКОВОГО ВЕРТОЛЬОТА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Винаходи Росії з AliExpress. Кіркоров заради грошей готовий на все
      Вєсті Кремля
      00:33, сьогодні
      Вєсті.UA: "П'яний" Мосійчук в ефірі. Нова драма між Зеленським та Порошенком
      Вєсті.UA
      21:05, 29 травня
      Скільки заробляє олігарх Фірташ на заводі-гіганті та хто із чиновників йому допомагає
      ЦРУ
      09:02, 29 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Залізна завіса. Частина 2
      Згадати все
      22:00, 29 травня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      КАТАСТРОФА ВІЙСЬКОВОГО ВЕРТОЛЬОТА МІ-8 НА РІВНЕНЩИНІ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Випуск новин за 9:00: Падіння вертольота на Рівненщині. Зміна місця голосування

      Випуск новин 82 Читать новость на русском

      У випуску новин за 30 травня станом на 9:00 – поблизу села Сестрятин, що на Рівненщині, розбився військовий вертоліт МІ-8. На момент аварії в салоні судна перебували четверо членів екіпажу. За попередньою інформацією, усі загинули. ЦВК полегшила порядок зміни місця голосування. Тепер для цього громадянам потрібен лише паспорт.

      Також у випуску: 

      Президент Володимир Зеленський скликає засідання РНБО через обвал породи на шахті "Лісова", внаслідок якого загинули двоє гірників.

      Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук оголосив виборчий тур Україною.

      На передовій знайшли тіло бійця, який напередодні зник під час бою з диверсійно-розвідувальною групою противника.

      Михайло Саакашвілі повернувся в Україну: як зустрічали політика.

       

      blog_ava
      Блохін відвідав фінал Ліги Європи в інвалідному візку: відео
      сьогодні
      4206
      Теги: Новини України Випуск новин Аварії та ДТП Рівне Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      29 травня , 00:01 Корупціонери аплодують стоячи: що відбувається в Окружному адмінсуді
      Роман Маселко 731
      Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      28 травня , 20:03 Це буде майже революція, – Фесенко про новий парламент, склад "Слуги народу" і Коломойського
      Інна Жолобович 3798
      Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      28 травня , 18:33 Саакашвілі та громадянство: чого чекати від повернення екстравагантного грузина
      Євгенія Мазур 1767
      Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      28 травня , 18:30 Гучне повернення Портнова: все, що треба знати про юриста Тимошенко та Януковича
      Віталій Дейнега 735
      Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      28 травня , 17:53 Саакашвілі повернули українське громадянство: реакція соцмереж
      6154
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук