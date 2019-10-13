Выпуск новостей за 9:00: Памятник дочери Ярослава Мудрого. ДТП на Буковине
В выпуске новостей за 13 октября по состоянию на 9:00 – Скульптура Анны Ярославны открыли накануне в старинном городе Арлон. Именно здесь была ее предпоследняя остановка на пути в Париж, перед браком с французским королем. Девять пострадавших, среди которых беременная женщина и дети. Такие последствия аварии на Буковине, которая произошла накануне.
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