Выпуск новостей за 9:00: Памятник дочери Ярослава Мудрого. ДТП на Буковине

В выпуске новостей за 13 октября по состоянию на 9:00 – Скульптура Анны Ярославны открыли накануне в старинном городе Арлон. Именно здесь была ее предпоследняя остановка на пути в Париж, перед браком с французским королем. Девять пострадавших, среди которых беременная женщина и дети. Такие последствия аварии на Буковине, которая произошла накануне.

Также в выпуске: Премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в фейсбук опубликовал видео, где призывает всех желающих отправить свои резюме на открытые должности. Космонавты NASA совершили прогулку в открытом космосе. Элладская православная церковь Греции признала новую украинскую автокефалию.