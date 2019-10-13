Випуск новин за 9:00: Пам'ятник доньці Ярослава Мудрого. ДТП на Буковині
У випуску новин за 13 жовтня станом на 9:00 – скульптуру Анни Ярославни відкрили напередодні у старовинному місті Арлон. Саме тут була її передостання зупинка на шляху до Парижу, перед одруженням з французьким королем. Дев'ятеро постраждалих, серед яких вагітна жінка й діти. Такі наслідки аварії на Буковині, яка сталась напередодні.
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