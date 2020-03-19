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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 9:00: Подозрение на коронавирус на Донбассе. Эвакуация украинцев

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 9:00 – на территории оккупированного Донбасса зафиксировали примерно 600 подозрений на вирусную инфекцию и свыше 90 – на пневмонию. В Украину вернулись 33 украинца, которые не могли выехать из Австрии из-за закрытия границ.

      Также в выпуске:

      Страны усиливают меры безопасности из-за пандемии коронавируса.

      В ВОЗ начали тестировать вакцину от коронавируса.

      Нардеп Сергей Шахов ждет официальные результаты анализов на коронавирус от Центра общественного здоровья.

       

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      Теги: Выпуск новостей Новости Донецка Оккупированные территории
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