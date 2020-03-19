Выпуск новостей за 9:00: Подозрение на коронавирус на Донбассе. Эвакуация украинцев

В выпуске новостей за 19 марта по состоянию на 9:00 – на территории оккупированного Донбасса зафиксировали примерно 600 подозрений на вирусную инфекцию и свыше 90 – на пневмонию. В Украину вернулись 33 украинца, которые не могли выехать из Австрии из-за закрытия границ.

Также в выпуске: Страны усиливают меры безопасности из-за пандемии коронавируса. В ВОЗ начали тестировать вакцину от коронавируса. Нардеп Сергей Шахов ждет официальные результаты анализов на коронавирус от Центра общественного здоровья.