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      Випуск новин за 9:00: Підозра на коронавірус на Донбасі. Евакуація українців

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 19 березня станом на 9:00 – на території окупованого Донбасу зафіксували приблизно 600 підозр на вірусну інфекцію і понад 90 – на пневмонію. До України повернулися 33 українці, які не могли виїхати з Австрії через закриття кордонів.

      Також у випуску:

      Країни посилюють заходи безпеки через пандемію коронавірусу.

      У ВООЗ почали тестувати вакцину від коронавірусу.

      Нардеп Сергій Шахов чекає на офіційні результати аналізів на коронавірус від Центру громадського здоров'я.

       

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      Теги: Випуск новин Новини Донецька Окуповані території
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