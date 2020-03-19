Випуск новин за 9:00: Підозра на коронавірус на Донбасі. Евакуація українців

У випуску новин за 19 березня станом на 9:00 – на території окупованого Донбасу зафіксували приблизно 600 підозр на вірусну інфекцію і понад 90 – на пневмонію. До України повернулися 33 українці, які не могли виїхати з Австрії через закриття кордонів.

Також у випуску: Країни посилюють заходи безпеки через пандемію коронавірусу. У ВООЗ почали тестувати вакцину від коронавірусу. Нардеп Сергій Шахов чекає на офіційні результати аналізів на коронавірус від Центру громадського здоров'я.