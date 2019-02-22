Выпуск новостей за 9:00: Последний день льготной растаможки. Войны кандидатов

В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 9:00 – у украинцев последний шанс растаможить машину на еврономерах со скидкой в 50%, пограничники сегодня будут работать до полуночи. В Украине начались войны кандидатов – Юлии Тимошенко и Петра Порошенко. СБУ, подконтрольная президенту заявила, что разоблачила схему подкупа избирателей, во главе которой, по данным журналистов, стоит нардеп "Батьки

Также в выпуске: Румынская православная церковь выдвинула условия на которых она готова признать Православную Церковь Украины. На Донбассе трое наших военных получили ранения из-за обстрелов боевиков. В Госдепартаменте США представили новый сайт о конфликте в Украине.