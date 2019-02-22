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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Випуск новин за 9:00: Останній день пільгового розмитнння. Війни кандидатів

      Випуск новин 30 Читать новость на русском

      У випуску новин за 22 лютого станом на 9:00 – в українців останній шанс розмитнити машину на єврономерах зі знижкою у 50%, прикордонники сьогодні працюватимуть до опівночі. В Україні почалися війни кандидатів – Юлія Тимошенко та Петра Порошенка. СБУ, підконтрольна президенту заявила, що викрила схему підкупу виборців, на чолі якої, за даними журналістів, стоїть нардеп "Батьківщини".

      Також у випуску: 

      Румунська православна церква висунула умови на яких вона готова визнати Православну Церкву України.

      На Донбасі троє наших військових отримали пораненні через обстріли бойовиків.

      У Держдепартаменті США представили новий сайт про конфлікт в Україні.

       

      blog_ava
      23 лютого: прихована ганьба Радянського Союзу
      сьогодні
      11368
      Теги: Випуск новин Авто на єврономерах Держприкордонслужба Юлія Тимошенко - новини Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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