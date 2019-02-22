Випуск новин за 9:00: Останній день пільгового розмитнння. Війни кандидатів

У випуску новин за 22 лютого станом на 9:00 – в українців останній шанс розмитнити машину на єврономерах зі знижкою у 50%, прикордонники сьогодні працюватимуть до опівночі. В Україні почалися війни кандидатів – Юлія Тимошенко та Петра Порошенка. СБУ, підконтрольна президенту заявила, що викрила схему підкупу виборців, на чолі якої, за даними журналістів, стоїть нардеп "Батьківщини".

Також у випуску: Румунська православна церква висунула умови на яких вона готова визнати Православну Церкву України. На Донбасі троє наших військових отримали пораненні через обстріли бойовиків. У Держдепартаменті США представили новий сайт про конфлікт в Україні.